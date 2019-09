Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Torino: “Come stanno Dell’Orco e Babacar? Cristian toglie un po' di competizione in difesa a sinistra. Mancherà anche Meccariello, altra assenza pesante perché con lui avremmo già voluto lavorare nella sosta. Per quanto riguarda Babacar, la sua condizione è migliorata e in allenamento ha fatto vedere cose importanti. Lo aspettiamo, sappiamo ciò che può dare a noi. Così come Farias, anche lui un po' indietro. Mancosu? Contro il Cosenza, in amichevole, è migliorato. Ha lavorato tanto in settimana, ma per rivederlo ai livelli che noi tutti sappiamo bisognerà attendere almeno un altro mesetto".