Lecce, Liverani: "C'è bisogno di una scintilla, possiamo creare problemi alla Lazio"

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha presentato così la sfida contro la Lazio ai canali ufficiali del club: “Credo ci stia mancando solo il risultato che può dare l’entusiasmo per ripartire, dobbiamo ritrovarlo a tutti i costi. La squadra ha fatto una buona partita anche contro il Sassuolo, la strada è quella giusta: ci sta mancando la scintilla per fare i tre punti”.

Un giudizio in chiave salvezza dopo la partita di ieri?

“Tranne la Sampdoria che si è un po’ allontanata, non è cambiato tantissimo. Ogni vittoria dà ossigeno a chi la conquista, per noi è importante arrivarci quanto prima”.

Ora bisogna concentrarsi sugli scontri diretti?

“Hanno un valore doppio in questo periodo, però i punti bisogna provare a farli con chiunque. Ci sono partite improponibili, ma giocando ogni tre giorni può accadere di tutto”.

Squalificato Tachtsidis. Fuori anche Lapadula e Rossettini.

“Per chi rientra bisognerà valutare il minutaggio che avrà a disposizione. Dell’Orco e Deiola non si allenano da tanto tempo. Lapadula dovrà star fuori ancora qualche giorno, per Rossettini è impossibile definire una data di rientro: dov’è ricoverato non c’è ancora una certezza sul virus che lo ha colpito”.

Come vivrà la sfida da ex laziale?

“Come sempre, nulla toglie il passato come nessuno toglie il presente. Ognuno pensa al proprio bene. Noi abbiamo bisogno di punti e di muovere la classifica, sapendo che incontreremo la seconda della classe e la più in forma prima del lockdown. La mia squadra anche all’andata ha fatto un’ottima partita, possiamo creargli problemi”.

All’andata il suo Lecce ha tenuto testa alla Lazio.

“Veniamo tutte e due da una sconfitta e tutte vogliamo ripartire, per rimetterci in carreggiata. Abbiamo la consapevolezza di dover guardare solo in casa nostra. Tutti hanno bisogno di punti, noi dobbiamo pensare a noi”.

Inzaghi?

“Siamo una classe che ha giocato insieme, abbiamo la stessa età e ci conosciamo da tanto tempo. Con lui, Gattuso, De Zerbi ci siamo incontrati tante volte da calciatori e ora da allenatori, questo è un orgoglio per tutti noi. Ma nei novanta minuti ognuno pensa al proprio bene”.

Da questo Lecce ci si può aspettare di tutto?

“La mia squadra può fare tutto, ha le qualità per poter creare difficoltà anche a una corazzata come la Lazio. Servirà una partita importante per fare punti. A noi non basta poco per portare via tanto, ma serve tantissimo per portare via tanto”.