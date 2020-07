Lecce, Liverani chiede nove punti per la salvezza: la missione parte dal Brescia

vedi letture

Quattro partite ancora da giocare, missione nove punti per il Lecce. Tanti quanti ne ha indicati Fabio Liverani dopo il triplice fischio dello scontro diretto per la salvezza contro il Genoa. "Crederci" è la parola d'ordine, anche se può sembrare una montagna da scalare: quattro le lunghezze tra i salentini e il Genoa, cinque considerando anche gli scontri diretti a favore della formazione di Nicola.

Ma se c'è una cosa che può alimentare la fiammella della speranza per i pugliesi è un calendario sicuramente alla portata, contro squadre che non hanno più nulla da chiedere al proprio campionato. Mercoledì c'è il Brescia, da tempo con un piede e mezzo in Serie B, poi Udinese, Bologna e Parma. I friulani possono ormai considerarsi salvi vista la situazione in classifica, mentre le compagini di Mihajlovic e D'Aversa hanno come scopo soltanto quello di chiudere l'anno in bellezza. Conquistare nove punti, dunque, non è impossibile. Anzi. Soprattutto se Mancosu e compagni ripeteranno la prestazione vista ieri a Marassi, nella quale è mancata solo un po' di fortuna e precisione sotto porta. Strada in salita ma non è finita, a patto che il margine d'errore diventi pari a zero.