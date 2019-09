Lecce, Liverani: "Come si ferma il Napoli? Disinnescando il collettivo"

Analisi prepartita di Fabio Liverani, tecnico del Lecce, in conferenza stampa in vista del match contro il Napoli. In merito a cosa serve per fermare i partenopei l'allenatore dei salentini ha dichiarato: "Disinnescando il loro collettivo. Andremmo in difficoltà qualora lasciassimo spazi sulle corsie laterali. E soprattutto non bisogna dare loro profondità, dovremo essere bravi nei raddoppi. Dobbiamo continuare su questa strada, solo con la compattezza potremo limitare gli azzurri. Servirà sacrificio".