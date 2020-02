vedi letture

Lecce, Liverani: "Consiglio Petriccione alle big. Scudetto? Juve deciderà il suo destino"

Nella sua intervista a Tuttosport, il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, ha parlato anche della lotta Scudetto: "La Juventus deciderà il suo destino e l'Inter ha la forza per poter stare dietro ai bianconeri. La Lazio dovrà invece essere fortunata, non dovrà perdere giocatori non sostituibili. Chi consiglio dei miei giocatori alle big? Se devo fare un nome dico Petriccione".