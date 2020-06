Lecce, Liverani: "Contro il Milan servirà la forza del gruppo, Barak non ci sarà"

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha presentato così la sfida di domani pomeriggio contro il Milan: "C'è tanta voglia di tornare sul campo, anche se incognite e difficoltà sono tantissime. Per adesso paghiamo un prezzo abbastanza alto in termini di problemi a causa della sosta, domani non ci saranno Barak, Deiola, Farias, Dell'Orco e Donati, quest'ultimo squalificato. Per quanto riguarda Barak e Farias a breve saranno recuperabili".

In difesa tocca a Rispoli?

"È un'alternativa a Donati, per forza di cose dobbiamo pensare a questi cambi. Dovremo ragionare così per ogni partita".

Possibile sorpresa a centrocampo o nel modulo?

"Faremo la conta tra stasera e domani mattina, vedremo che tipo di partita dovremo fare. A centrocampo quando abbiamo due-tre defezioni diventa quasi scontata la scelta e per me è un dispiacere".

Che pensa del calendario?

"La nostra squadra non rispecchia molto i pronostici, possiamo vincere o perdere con tutti. È normale che i valori sul campo saranno differenti tra noi e il Milan, ma in questo momento tutto è un'incognita".

Come sta la squadra?

"Ha avuto alti e bassi, come un po' tutte le squadre".

Che partita si aspetta?

"Difficile, contro una squadra che contro la Juventus ho visto in forma. Hanno individualità, che noi possiamo colmare solo con il collettivo".

La quota salvezza dopo le gare di ieri?

"Credo sia sempre quella attorno ai quaranta punti. Le squadre fino ai trenta punti sono tutte vicine per il terzultimo posto".

Stadi chiusi?

"Credo di essere stato tra i primi a dire che, visto il distanziamento, in uno stadio di 30mila persone ne sarebbero potuti entrare un terzo con la mascherina. Mi auguro ci sia la possibilità di farlo".