Lecce, Liverani convince tutti. Anche gli altri, dipenderà dal domino degli allenatori

C’era grande entusiasmo per la condizione di Fabio Liverani. Perché il suo Lecce, nella parte bassa della classifica, sciorinava un calcio discreto, a tratti anche bello, con l’intenzione di giocare e non solo buttare la palla in tribuna per perdere tempo. Non è un caso se, nonostante una rosa probabilmente meno forte rispetto alle altre, fosse alla pari con il Genoa ben saldo nel treno salvezza, vicino a Sampdoria, Udinese e Torino, decisamente più attrezzate rispetto a ai salentini. Rimane comunque un’ottima stagione, almeno finora, in attesa di quel che potrebbe essere (o meno) il prosieguo.

IL FUTURO - Anche qui è oggettivamente molto complicato capire quale sarà, anche perché tutto dipenderebbe dai mesi a venire. C’è più di un pretendente, in particolare il Sassuolo per un possibile dopo De Zerbi, ma non è l’unica situazione che potrebbe diventare calda. Ovviamente nel domino delle panchine entrerebbe anche lui, ma se il campionato dovesse finire anzitempo allora Liverani potrebbe anche rimanere a Lecce.

Lecce 40%

Sassuolo 30%

Altro 30%