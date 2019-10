Lecce, Liverani: "Difficile dopo il 2-0, ma questa squadra ha carattere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per commentare la sconfitta subita contro l'Atalanta: "Siamo partiti bene, nei primi 20 minuti abbiamo avuto un occasione importante, poi abbiamo il gol loro è stato un regalo nostro e l'Atalanta che ha qualità, ha spinto e ha trovato il 2-0. Sul doppio svantaggio diventa una gara impari, diventa difficile, la cosa positiva è che la squadra lotta sempre, rimane compatta, sono le cose su cui lavorare, dobbiamo lavorare sui giocatori arrivati a fine mercato per poter giocare ad armi pari. Questa è una squadra che per mentalità non cadrà mai, il nostro percorso è difficile ma siamo lì, ci piace rimanere attaccati e questa squadra che reagisce sempre. La cosa bella è che abbiamo affrontato Inter, Roma, Napoli, Atalanta, quindi possiamo giocare di più nella seconda parte e a fine girone vedremo dove siamo".