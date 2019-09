Lecce, Liverani: "Dobbiamo cambiare mentalità. Usiamo poca cattiveria"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, commenta ai canali ufficiali del club il ko contro l'Hellas Verona: "Obiettivamente bisogna essere realisti, il Verona nel primo tempo ha fatto la partita totalmente, noi abbiamo perso i duelli individuali. E se li perdi tutti diventa difficile poter fare la partita. È una partita storta, sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo crescere, cambiare il microchip nel cervello e capire per cosa si gioca. Quando si gioca per sopravvivere, come noi, bisogna metterci oltre la qualità qualcosa in più: cattiveria, malizia che noi usiamo poco. Troppo poco".

"Abbiamo due settimane per riportare più in condizione chi ha lavorato poco con noi, però dobbiamo crescere nella mente. La testa è quella che controlla tutto il resto".