Lecce, Liverani: "Dobbiamo imparare ad affrontare tutti allo stesso modo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata in casa del Verona, il tecnico del Lecce Fabio Liverani è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Cosa non ha funzionato? Il Verona ha queste caratteristiche di fisicità, corsa e attacco della profondità e noi abbiamo sofferto nel primo tempo, avevamo fatto delle cose in allenamento ma forse non mi sono spiegato bene. Abbiamo preso gol su calcio da fermo ed era una delle cose sulla quale avevamo lavorato e poi così si fa dura. Abbiamo preso anche una traversa, ma sul 2-0 contro il Verona è poi difficile da recuperare. Abbiamo avuto due infortuni in pochi minuti e poi diventa difficile cambiare le partite, credo che questa squadra sarà così da qui alla fine: farà grande partite come con l'Inter e brutte prestazioni ma fino all'espulsione abbiamo avuto occasioni per riaprirla. Se noi non capiamo che siamo una squadra che deve affrontare tutti allo stesso modo a prescindere dal nome della squadra, se caliamo diventiamo la squadra di oggi e poi diventa difficile. Ci può stare, è una crescita migliorare la testa nelle partite che sembrano non dire nulla e questo farà la differenza di qui alla fine".