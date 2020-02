vedi letture

Lecce, Liverani: "Due gol regalati. L'obiettivo è fare 15 punti e dare ai tifosi ciò che meritano"

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, dopo la sconfitta sul campo della Roma è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Sulla corsa salvezza credo che non siamo solo noi e le genoane. Oggi abbiamo fatto dei buoni regali ad una squadra di qualità superariore. Ci sta che si subisce a Roma, non ci sta che regaliamo due gol come abbiamo fatto, sulle nostre fasi di possesso. Abbiamo fatto un paio di errori, poi la Roma è una squadra che ha una qualità infinita".

Anche la fase offensiva non ha funzionato.

"Nel primo tempo abbiamo avuto tre-quattro occasioni limpide. Le situazioni c'erano. E' normale che venire all'Olimpico e avere dieci occasioni da gol è impensabile, ma se hai delle occasioni e non le sfrutti, all'Olimpico diventa quasi impari".

Non vi siete montati la testa?

"Se l'avessimo fatto sarebbe a dir poco problematico. Tre partite fa eravamo dati per spacciati da tutti, dopo tre partite non è cambiato l'obiettivo. Questa squadra ha pregi e difetti e oggi purtroppo abbiamo mostrato più i difetti".

Adesso avete due partite difficili.

"Noi nel girone di ritorno, rispetto a quello d'andata, siamo a +4. Nelle prossime tre partite, Roma compresa, all'andata avevamo fatto due punti. Pensiamo a fare altri 15 punti e lavoriamo per arrivarci il prima possibile".

Avete un pubblico bellissimo: anche oggi tanti leccesi.

"E' vero, speriamo di regalargli ciò che si sono meritati per tutta la stagione. Oggi hanno avuto anche un dispiacere grande perché ognuno dovrebbe andare a festeggiare e non pensare agli altri. Prepariamo ora Atalanta e Milan, due partite proibitive, ma tutto può succedere".