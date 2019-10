Intervista al Corriere dello Sport per il tecnico del Lecce Fabio Liverani. All'allenatore è stato chiesto un pensiero sul tema razzismo negli stadi italiani viste le sue origini somale: "Anche su questo tema, tante chiacchiere e poche regole. Non si ha il coraggio di colpire duro, perché non si vuole decidere chi dev’essere il primo a pagare. Ma un primo ci dev’essere. Altrimenti non se ne esce"