© foto di Andrea Rosito

A Sky Sport, al termine della gara persa contro l'Inter, parla l'allenatore del Lecce, Fabio Liverani. Queste le sue parole: "Falco è un giocatore che ha qualità importante e personalità tecnica: oggi sta trovando continuità, sta nella partita. Io cerco sempre di portarmi via qualcosa di buono: c’è da migliorare tanto, ma accantoniamo la sconfitta e lavoriamo in vista del Verona. Inter? Si tratta di una squadra fisica, gioca in avanti con tanti giocatori: ha qualità importante. Ci vorrà tempo, sono costruiti per competere e dover vincere: oggi hanno fatto il loro dovere vincendo senza preoccupazioni. L'obiettivo, però, sarà la Champions e avvicinarsi ad un trofeo. Dobbiamo completare la rosa, abbiamo le idee chiare. Concluderemo il mercato con due-tre entrate e faremo cinque-sei uscite. Arriveranno giocatori che ci aiuteranno non che trasformeranno la squadra. Speriamo di arrivare al nostro scudetto".