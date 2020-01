Alla vigilia della sfida con l'Udinese, il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha ha fatto il punto sulle condizioni fisiche di alcuni elementi chiave del club salentino: "La sosta non è stata particolarmente lunga, ma in queste settimane Farias ha lavorato bene e sicuramente minuti in più nelle gambe. Anche Babacar e Falco hanno lavorato bene, quest'ultimo convive con un dolore che si porta avanti dall'ultimo infortunio".

Mancosu?

"Anche lui sta cercando di mettere minuti nelle gambe. Rossettini è pienamente recuperato, in difesa Rispoli e Donati stanno bene e si giocano una maglia. C'è voglia di partire bene in questo nuovo anno e di regalare ai tifosi la prima vittoria in casa".

