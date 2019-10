Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha commentato ai microfoni di Radio Rai la sconfitta subita sul campo dell'Atalanta: "Credo che fino al gol non avevamo sofferto molto e abbiamo avuto un’occasione clamorosa con La Mantia. Abbiamo regalato un gol e quando lo fai contro le grandi squadre diventa tutto più difficile. Dispiace non aver avuto la forza nel creare qualche pericolo in più ma questo fa parte del processo di crescita".

La pausa può essere importante per alcuni recuperi?

"Bisogna alzare l'asticella dell'allenamento. Noi siamo una squadra che deve mettere corsa. Chi lotta per non retrocedere deve avere sempre ferocia".