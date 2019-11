Lecce, Liverani: "Gol assurdo. Babacar? Ci siamo capiti male"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fabio Liverani a DAZN dopo Lecce-Sassuolo (2-2):

"C'è rammarico. Abbiamo fatto la terza gara di fila in una settimana con qualità, volontà e tanto cuore. Negli ultimi 4 giorni abbiamo portato a casa solo 2 punti quando avremmo dovuto prenderne 6: mi dispiace questo. Ci manca crescere un pochino per portare a casa la vittoria. Oggi abbiamo perso due giocatori nel primo tempo e Majer ha stretto i denti, non ce la faceva più. Mi prendo il positivo e i 4 risultati utili consecutivi, importanti per chi lotta per la salvezza. Ci prendiamo il punto e lavoriamo per la prossima partita"

Rifarebbe il cambio con Riccardi?

"Fare analisi dopo che hai preso gol al 92' è facile. Meccariello era alla 3° gara in A e veniva da mesi di inattività. Dopo 60' era in grande debito contro Boga, che ha 4 cilindrate di differenza con lui. Ho dovuto cercare di trovare una soluzione per limitarlo, anche se è impossibile. Abbiamo preso gol da una situazione che per me era impensabile: un'imbucata centrale con tre difensori centrali e due terzini. L'abbiamo letta in modo sbagliato. Fa male, ma fa parte della nostra crescita".

Cosa è successo con Babacar?

"Ha preso una botta in allenamento venerdì e ieri non si è allenato. Oggi dopo 1' si è messo giù e ha alzato due volte la mano. Avevo capito che fosse in difficoltà e al Lecce servono giocatori al 100%. La prossima volta ci capiremo meglio, dobbiamo dare tutti qualcosa in più".