Lecce, Liverani ha già incassato la conferma: resterà anche in B

vedi letture

Fabio Liverani resterà a Lecce anche la prossima stagione. Secondo Tuttosport, la conferma è già arrivata anche in caso di retrocessione. L'unico modo per arrivare alla separazione potrebbe essere quella di un'offerta irrinunciabile dalla massima serie, che per il momento non è arrivata. In chiave mercato, ci sono dubbi sulla permanenza di Lapadula e di Babacar: i due potrebbero decidere di lasciare il Salento in caso di mancata salvezza.