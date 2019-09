Lecce, Liverani ha le spalle coperte ma con un ko morale a rischio

Fabio Liverani non è preoccupato dai tanti gol subiti e dalle sconfitte di questo avvio di campionato, anche perché è forte di una grande fiducia da parte della società. Una sconfitta a Ferrara però - secondo Il Corriere del Mezzogiorno - potrebbe minare il morale del gruppo, già provato dai ko con Inter, Verona e Napoli. Solo una prova di carattere e cattiveria agonistica potrebbe dare il la a un risultato positivo e il tecnico ha spinto proprio su questi temi per caricare i giallorossi in vista di stasera.