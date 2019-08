Lecce, Liverani: "Ho visto lo spirito giusto, bene Lapadula"

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, in conferenza stampa ha commentato così il 4-0 rifilato alla Salernitana: "La squadra è in fase di rodaggio, di costruzione. Ho visto una gara attenta da parte dei miei calciatori, nonostante non fossimo al top della condizione. Ma con questa determinazione, anche in Serie A, potremo lottare. Non immaginavo di vincere con un risultato del genere, perché - ripeto - siamo in fase di costruzione. Ho visto una partita vera, lo spirito è stato quello giusto".

Sui singoli: "Lapadula ha fatto una doppietta, ma poteva farne altri. Promossi anche Rispoli e Gabriel. Per quanto riguarda Farias, invece, deve mettere minuti nelle gambe, a Cagliari si è allenato solo e prima di un mesetto non lo vedremo al cento per cento".

Sul tridente e sulle condizioni di alcuni calciatori: "Possiamo rivederlo in A, perché no?! Ma serve grande sacrificio da parte degli attaccanti, è una mossa utile solo in alcune circostanze. Infortunati? Da domani riprenderanno a lavorare con noi Shakhov, Rossettini e Benzar, mercoledì si riaggregerà al gruppo Mancosu".