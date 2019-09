© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida alla SPAL di domani. I tanti gol presi, per il momento non sono un pensiero per il mister salentino: "Non sono molto preoccupato, lo sarei se prendessimo gol a difesa schierata. Contro il Napoli sono stati tutti diversi, il terzo da una rimessa laterale e il quarto da una palla persa in uscita. Di sicuro dobbiamo migliorare, domenica abbiamo apparecchiato la tavola agli avversari. Ma i partenopei, come l'Inter, possono fare tre-quattro gol a chiunque".

