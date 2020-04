Lecce, Liverani ospite di Corradi sui social: "Situazione pesante, vogliamo ripartire"

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, è intervenuto nella diretta Instagram del suo ex compagno di squadra ai tempi della Lazio, Bernardo Corradi: "Mi trovo a Lecce, da solo. Con l'ultimo decreto tutto è diventato abbastanza pesante e difficile, non si riesce neppure a vedere la fine. Inoltre, gli interrogativi sono tanti. Tutti vorremmo ripartire al più presto. Lecce è una città eccezionale, cosa che avevo notato già negli anni scorsi. Quando sono arrivato c'era delusione dopo le mancate promozioni in B, ma ho trovato comunque grande passione. Abbiamo riempito spesso anche il settore ospiti e quest'anno, tra abbonati e biglietti singoli, siamo nelle prime 6-7 posizioni".

Come giudichi la crescita di Falco?

"È un giocatore atipico. A lui piace giocare in una determinata zona di campo, per questo abbiamo deciso di costruire una squadra un po' asimmetrica".