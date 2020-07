Lecce, Liverani: "Il rammarico più grande? Il lockdown, per noi è stato devastante"

Le dichiarazioni di Liverani dopo Lecce-Brescia 3-1.

Vittoria fondamentale per il Lecce che, battendo per 3-1 il Brescia, rimane a -4 dal Genoa e tiene accese le speranze di salvezza. Un successo commentato così dal tecnico Fabio Liverani, ai microfoni di Sky Sport: "Le energie ci sono, o comunque dobbiamo trovarle. Saranno più nervose che fisiche. Il rimpianto più grande di questa rincorsa è stato il lockdown: per noi è stato devastante. Prima avevamo trovato una quadra, poi giocare ogni tre giorni per una squadra come la nostra è stato problematico".