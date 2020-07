Lecce, Liverani: "Io ci credo ancora, se facciamo nove punti possiamo creare problemi"

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ai microfoni di Sky Sport ha commentato così la sconfitta per 2-1 in casa del Genoa: “Faccio fatica a commentare questi 90', abbiamo perso una partita impossibile. Abbiamo giocato con grande qualità, abbiamo subito due mezzi tiri in porta. Purtroppo gli episodi non ci premiano, sulla prestazione della squadra non ho nulla da rimproverare. E se penso a quel pareggio di Cagliari...”.

Ci credete?

"Dovrà girare un po' la fortuna in queste quattro partite, se andiamo avanti così possiamo fare tanti punti. E poi vedremo le altre...".

Tanti calciatori a terra a fine partita.

"A volte ci dimentichiamo delle cose. Il Genoa è partito con Falqué, Pandev, Sanabria. Poi sono entrati Pinamonti, Favilli... Noi abbiamo 14-15 calciatori, a cui non si può rimproverare nulla. Dobbiamo avere la forza di rialzarci e andarci a prendere i punti che ci servono. Oggi sul campo la differenza col Genoa non l'ho vista".

Le fanno più rabbia gli errori difensivi o le occasioni non sfruttate?

"Qualcosa puoi concedere loro, hanno fatto 150 su 100 in termini di realizzazione e noi il 20, come a Cagliari. Abbiamo fatto un punto in due partite, ma se ne avessimo fatti quattro non avremmo rubato nulla...".

Tabella?

"Se facciamo nove punti possiamo creare problemi agli altri".

Udinese e Torino?

"Hanno un confronto abissale con noi. Non dimentichiamo il calendario del Genoa, noi abbiamo possibilità di fare nove punti...".