Lecce, Liverani: "Io, Inzaghi, Gattuso e De Zerbi nella stessa classe, un orgoglio per tutti noi"

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha presentato la sfida contro la Lazio ai canali ufficiali del club, soffermandosi anche sul collega Simone Inzaghi: "Siamo una classe che ha giocato insieme, abbiamo la stessa età e ci conosciamo da tanto tempo. Con lui, Gattuso, De Zerbi ci siamo incontrati tante volte da calciatori e ora da allenatori, questo è un orgoglio per tutti noi. Ma nei novanta minuti ognuno pensa al proprio bene".

Come vivrà la sfida da ex laziale?

"Come sempre, nulla toglie il passato come nessuno toglie il presente. Ognuno pensa al proprio bene. Noi abbiamo bisogno di punti e di muovere la classifica, sapendo che incontreremo la seconda della classe e la più in forma prima del lockdown. La mia squadra anche all’andata ha fatto un’ottima partita, possiamo creargli problemi".

