Lecce, Liverani: "Juve? Le gare considerate proibitive sono uno stimolo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia della gara con la Juventus. Queste le sue principali dichiarazioni: "Sulla carta ci sono alcune partite proibitive, questo però deve essere uno stimolo per noi. Lavoriamo con la nostra idea di calcio e abbiamo rispetto per chiunque, possiamo arrivare a fare punti solo attraverso il gioco ma questo non significa essere sprovveduti. Premio vittoria? Il premio arriverà il 24 maggio in caso di permanenza in Serie A. Adesso ci dobbiamo godere il momento di crescita e questo campionato che ci siamo meritati".