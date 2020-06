Lecce, Liverani: "L'algoritmo? Non è una cosa intelligente. Non lo utilizzerei"

Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, ha parlato ai media ufficiali del club salentino. Queste le sue parole a partire dal nuovo calendario: "Più o meno è lo stesso di quando abbiamo lasciato, avevamo il Milan di lunedì e la Juve il venerdì, quindi non è cambiato nulla. Per il resto sapevamo già che in caso di ripartenza si sarebbe giocato ogni tre giorni. Questo vale per noi ma anche per tutti gli altri".

Sta pensando alla difesa a tre?

"Abbiamo dovuto cambiare per questo mini campionato che è come un Europeo o un Mondiale. L'ipotesi a tre o un centrocampo diverso fa parte del percorso di questo ciclo di partite".

Il Milan non avrà Ibrahimovic. Più in generale, cose pensa del rischio infortuni?

"È molto alto. Un atleta come un giocatore di Serie A che si ferma per 70 giorni e poi riparte con partite concentrate e con temperature molto alte rischia. Ci sarà una programmazione ma servirà molta fortuna".

Quali sono vantaggi e svantaggi di giocare ogni tre giorni?

"Chi ha rose ristrette farà più fatica. La non possibilità di non poter cambiare giocatori è uno svantaggio, è palese, ma siamo tutti sullo stesso livello".

L'ipotesi cinque sostituzioni non la convince?

"No, non mi entusiasma cambiare in corsa e penso che sia un vantaggio per chi ha rose più ampie. Avrei finito con le stesse regole di quando abbiamo iniziato".

Come stanno i ragazzi?

"Mediamente molto bene, sono tutti professionisti e non avevo dubbi. Tutti sanno che ci giochiamo la permanenza in Serie A, conosciamo le difficoltà e vogliamo usare le nostre armi, l'attenzione e la concentrazione".

Su cosa sarà fondamentale concentrarsi?

"L'allenamento vero è fino all'inizio del campionato, poi da quando torneremo in campo di tratterà di gestire e recuperare al meglio. Una volta che si parte ci alleneremo poco. Se saremo pronti mentalmente non ci saranno problemi, altrimenti sarà dura".

La preoccupa l'algoritmo?

"Non ho approfondito e non pensi sia una cosa intelligente. Trovare cose alternative a ciò che è il risultato del campo non fa bene. Per me non è una cosa da prendere in esame. Dovesse dipendere da me non lo utilizzerei".