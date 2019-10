Lecce, Liverani: "L'Atalanta una certezza. Non è una provinciale"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Atalanta, il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, ha parlato in conferenza stampa, affrontando anche l'argomento relativo alla crescita dei nerazzurri: "Oggi l'Atalanta di provinciale ha solo il ricordo di dieci anni fa. Sono in alto da parecchie stagioni, vogliono assestarsi e consolidarsi: i nerazzurri non sono più meteore. Lo scorso anno sono arrivati terzi in classifica, hanno investito tanto e bene per poter disputare tre competizioni".