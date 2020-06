Lecce, Liverani: "L'espulsione ci ha creato dei danni, commento la gara fino a quel momento"

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro la Juventus: "La partita, fino all’espulsione, è stata una partita ordinata. Stavamo cercando di chiudere gli spazi e ripartire. Abbiamo delle grandi emergenze, l'espulsione ci ha creato dei danni grandissimi. Posso commentarla fino lì, 11 contro 11 abbiamo fatto quello che dovevamo fare e abbiamo rischiato di passare in vantaggio".

I gol subiti possono influenzare la corsa salvezza?

"A me interessa poco, sui gol subiti non mi cambia nulla. La squadra deve continuare a crescere e recuperare giocatori. Facciamo partite pensando alle prossime partite: siamo questi, dobbiamo andare avanti. Se negli scontri diretti troviamo il risultato, possiamo ripartire come prima del lockdown. Noi siamo partiti dalle elementari e siamo arrivati fino alle superiori, ora siamo tornati alle elementari. Dobbiamo ripartire e pensare alla Sampdoria".

Come vi allenerete?

"Allenarsi è quasi impossibile, bisogna farlo giocando. Barak non è mai dalla partita, veniva da 20 giorni di inattività. Ma l'ho messo dentro per farlo rientrare in partita. Ti spiego il cambio: io devo pensare anche alle prossime partite, non posso pensare ad uno solo match. Abbiamo tenuto 10', ma poi è diventata una partita difensiva. Non puoi rimanere indifferente quando hai 14 giocatori in allenamento a disposizione".

C'è stata una risposta.

"Questa è la squadra che ho scelto, ne ho 14 e devo giocare ogni tre giorni. Questi siamo, se abbiamo un pizzico di fortuna negli scontri diretti faremo la nostra partita".