Lecce, Liverani: "La partita contro il Toro ha dato una scossa al gruppo"

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita di Lecce-Spal: "Credo che delle volte si vorrebbe tutto e subito. Noi 18 mesi fa eravamo in serie C. Ci siamo affacciati alla Serie A con qualche difficoltà. La vittoria che ci mancava in casa ci ha portato ansia. La vittoria contro il Toro ha dato una marcia in più a tutto il gruppo. Oggi siamo adeguati a giocare queste partite, cosa che ad esempio non abbiamo sempre potuto fare a dicembre per gli infortuni che ci hanno limitato anche negli allenamenti. Ora abbiamo gente che ha qualità, ha passo. Per fare gol in A devi attaccare con almeno 3 calciatori in area altrimenti diventa dura. Ancora facciamo fatica a capire alcune cose e diventare più smaliziati, tipo oggi con il vento a favore che non siamo stati sempre bravi a sfruttare. Io credo e credevo nella salvezza perché conosco i miei calciatori".