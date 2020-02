Lecce, Liverani: "La strada è quella giusta ma non abbiamo fatto nulla"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata in casa del Napoli, il tecnico del Lecce Fabio Liverani ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto: "Superata la sofferenza dei primi minuti, abbiamo giocato anche noi, dando ampiezza alla manovra ed è nato così il primo gol con un'azione di grande livello. Abbiamo preso un pareggio evitabile ma la squadra ha continua a macinare gioco, i ragazzi sono stati bravi ad approfittarne e abbiamo legittimato la nostra vittoria. Mi dispiace per il secondo gol, queste disattenzioni mi danno fastidio, era un taglio leggibile che poi va a riaprire tutto negli ultimi minuti ma la squadra è venuta qua con personalità, tecnica, fisicità sapendo di affrontare un Napoli il salute, il miglior Napoli con Gattuso. Dobbiamo sapere che non abbiamo ancora realizzato nulla ma la strada è quella giusta".