Lecce, Liverani: "Lavoro in una piazza che mi stimola molto"

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico del Lecce Fabio Liverani dopo il successo contro la Fiorentina: “In questo momento va così, riusciamo a vincere più facilmente fuori casa. Io cerco di mettere impegno e idee alla squadra, loro sono bravi a trasmetterle sul campo. Ho tanto tempo davanti e credo che mi sto prendendo delle grandi soddisfazioni. Lavoro in una piazza che mi stimola molto, poi al futuro c’è tempo per pensarci. Negli ultimi campionati difficilmente si può difendere soltanto, adesso il VAR forse favorisce chi attacca. Per arrivare a 40 punti bisogna vincere e credo che dobbiamo lavorare su questo. Arriviamo in area di rigore con 4-5 giocatori, sicuramente è più difficile segnare se attacchi l’area con uno o due”.

Sulle scelte in attacco: “Abbiamo creato questo parco attaccanti con caratteristiche simile ma non uguali. Tutti possono giocare a momenti, La Mantia si è fatto trovare pronto dopo un periodo che non giocava, Farias veniva da un periodo di inattività. Dobbiamo recuperarlo fisicamente e poi è un giocatore che dal sicuramente tanto”.

Su La Mantia: “Ha delle qualità e quelle le vediamo sempre. Deve migliorare tanto in questa categoria, ma lo sa perché è un ragazzo intelligente. Ha sofferto e oggi si toglie delle soddisfazioni importante”.

Sui gol subiti e segnati: “Credo che sia un rischio che valga la pena. Io do importanza a provare a vincere le partite e perderne il meno possibile, è normale che qualcosa concediamo. Alcuni gol sono stati sfortunati, regaliamo abbastanza e dobbiamo lavorare su questo”.