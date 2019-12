© foto di Giacomo Morini

Dopo il pareggio arrivato contro il Genoa, il tecnico del Lecce Fabio Liverani ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto: "Io credo che sicuramente l'allenatore incide in positivo e in negativo, ma quando è così in generale va più ai giocatori che hanno i meriti e i loro demeriti. Abbiamo fatto dei grandi regali e nel primo tempo abbiamo fatto male, abbiamo preso un rigore a tempo scaduto e questo si paga a caro prezzo in questa categoria, poi i ragazzi l'hanno rimessa in piedi con cuore, volontà, il dispiacere più grande è non averla vinta per ciò che abbiamo creato. Manca qualcosa se non riusciamo a vincerne due fila e dobbiamo lavorare proprio su questo".