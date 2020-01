Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Parma, il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha parlato delle condizioni fisiche dei suoi giocatori: "Farias ha un problema muscolare che non gli consente di lavorare in gruppo con continuità. Calderoni ha un problema alla caviglia, anche Bleve si è infortunato. Mancosu si porta dietro i problemini della scorsa stagione, ha ancora bisogno di tempo. Babacar ha avuto un affaticamento perché sta alzando il livello di preparazione. Meccariello è pronto e sarà un'alternativa valida. Lapadula? Di sicuro non partirà dall'inizio, ma a gara in corso potrà darci una grande mano".



