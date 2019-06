Lecce, Liverani: "Mercato? Non solo prestiti. Silvestre può essere utile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha parlato a Sky Sport soffermandosi anche su alcun inomi di mercato accostati ai salentini: "Silvestre, Palmiero e Tutino nomi buoni per il Lecce? Due li conosco bene avendoli affrontati quest'anno (Palmiero e Turino, ndr), sono giovani e forti, ma pure di proprietà del Napoli. Silvestre è esperto, potrebbe essere utile. Ma sui nomi non ci siamo ancora confrontati. Abbiamo parlato di numeri e di ruoli da completare, ma non di nomi. Di certo vorremmo provare a prenderne qualcuno di proprietà, non solo in prestito".