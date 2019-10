Lecce, Liverani: "Non andremo a San Siro per rintanarci in area"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Lecce di Fabio Liverani si prepara ad affrontare il Milan in una gara particolare visto anche il cambio di panchina che ha condizionato le ultime settimane rossonere. Il tecnico dei salentini ne ha parlato in conferenza stampa rilasciando queste dichiarazioni: "I rossoneri hanno caratteristiche per poter scendere in campo con il 4-3-3, hanno cambiato allenatore. E Pioli ha lavorato con l'intero gruppo solo da giovedì, come me. Toccherà a noi far soffrire il Milan, non andremo lì per rintanarci nella propria metà campo. Vogliamo e dobbiamo attaccare, solo così potremo fare punti. La nostra filosofia prevede di difenderci attaccando".

