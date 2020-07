Lecce, Liverani: "Non ho visto differenza col Genoa. Ma loro hanno realizzato 150 su 100"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di Sky, Fabio Liverani manifesta amarezza dopo il ko del suo Lecce nella sfida importantissima per la salvezza contro il Genoa: "Qualcosa puoi concedere loro, hanno fatto 150 su 100 in termini di realizzazione e noi il 20, come a Cagliari. Abbiamo fatto un punto in due partite, ma se ne avessimo fatti quattro non avremmo rubato nulla...". Sulla differenza con l'avversario: "A volte ci dimentichiamo delle cose. Il Genoa è partito con Falqué, Pandev, Sanabria. Poi sono entrati Pinamonti, Favilli... Noi abbiamo 14-15 calciatori, a cui non si può rimproverare nulla. Dobbiamo avere la forza di rialzarci e andarci a prendere i punti che ci servono. Oggi sul campo la differenza col Genoa non l'ho vista".