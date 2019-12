Lecce, Liverani: "Occhio al Brescia, Farias trequartista è un'idea"

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha parlato così alla vigilia della sfida contro il Brescia in conferenza stampa: "La squadra di Corini ha tante individualità e qualità, tra cui c'è anche Balotelli che si sta riprendendo. Noi dovremo avere un approccio diverso rispetto a quello delle ultime partite, è un dato su cui dobbiamo lavorare". Sulle assenze: "In settimana gli attaccanti hanno lavorato bene, in maniera completa. Ovviamente Falco e Farias non hanno i novanta minuti nelle gambe, sono calciatori importanti che arricchiscono il reparto".

In difesa chance per Dell'Orco? Liverani risponde così: "Ha giocato domenica scorsa, domani potremmo riproporlo. Se la gioca con Riccardi per affiancare Rossettini. E a centrocampo valuto l'idea Shakhov nel ruolo di mezzala. Farias trequartista? Quando stanno bene Falco e Farias si può far tutto, abbiamo diverse opzioni e lo abbiamo fatto anche a Torino. Ci penserò".

Su Falco: "Nazionale? Mancini ha lanciato messaggi di speranza a tutti, chi è bravo può indossare la maglia azzurra. Pippo è sulla strada giusta, ha il talento per poter ambire a quei palcoscenici".