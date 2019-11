Lecce, Liverani: "Orgoglioso della mia squadra, a maggio saremo salvi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Sky Sport, al termine della gara pareggiata contro il Cagliari, parla l'allenatore del Lecce, Fabio Liverani. Queste le sue parole: "Abbiamo giocato a calcio, creato almeno 10 occasioni. Il nostro portiere non ha fatto nemmeno una parata. Speriamo di far sempre così, siamo dalla terza giornata sopra della zona rossa e speriamo di esserlo anche a maggio".

Sulla prestazione

"Non posso rimproverare nulla, loro hanno fatto gol su nostre ingenuità, abbiamo rischiato di andare al tappeto, ma non abbiamo mai mollato. Con i nostri pregi e difetti, tranne a Bergamo, abbiamo sempre fatto la nostra partita. Oggi faccio fatica a commentare negativamente la prestazione. È normale che ci siano errori tecnici, delle volte ci si scorda da che percorso veniamo".

Episodio Olsen-Lapadula

"Per me è rosso solo per il portiere. Vorrei capire se il VAR non può intervenire in questi casi, ho i miei dubbi. Anche Lapadula sbaglia in ogni caso".

Sul rigore

"C’è, il braccio è largo. Non ho mai commentato gli episodi oggettivi. Sappiamo che avremo dei momenti buoni e altri meno buoni. Sappiamo che se siamo questi possiamo lottare e vincere con tutti, nessuna partita è facile per il Lecce. I punti possono darceli tutti, poi sta a noi prenderceli”.