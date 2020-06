Lecce, Liverani pensa alla difesa a tre: forse meno spettacolo, ma ora servono i punti

"L'ipotesi difesa a tre o un centrocampo diverso fa parte del percorso di questo ciclo di partite". Sono le parole pronunciate da Fabio Liverani qualche giorno fa, che aprono a nuovi scenari in casa Lecce. Se è vero che già in due occasioni è stata sfruttata questa soluzione, quella del 3-5-2 (5-3-2 in fase di non possesso) con risultati alterni (1-1 in casa contro l'Inter, poi ko 3-0 a Verona la settimana dopo), potrebbe diventare una costante nella seconda parte di stagione.

Le soluzioni, di sicuro, non mancano. Paz, arrivato l’ultimo giorno della finestra invernale di mercato dal Bologna, piace a Liverani per fisicità e sicurezza che riesce a dare all’intero reparto. Si è visto in qualche spezzone di gara, ma potrebbe essere un’opzione in più per affiancare in mezzo Lucioni e Rossettini (in precedenza era stato adattato Dell’Orco). Ma non bisogna dimenticare anche Meccariello, "usato sicuro" e fedelissimo dell’allenatore. Sulle fasce le frecce per fare avanti e indietro non mancano: Donati (out contro il Milan per squalifica) e Rispoli sulla destra, Calderoni e lo stesso Dell’Orco (attualmente infortunato e indisponibile per la sfida del 22 giugno contro i rossoneri) sulla sinistra.

Un pacchetto difensivo a tre per blindare la porta di Gabriel e migliorare il non invidiabile status di peggior difesa del campionato. Densità e linee serrate più dello spettacolo: quando il gioco si fa duro… bisogna anche pensare ad essere più cinici e meno divertenti.