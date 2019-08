Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza soffermandosi sulla corsa salvezza dopo il 4-0 subito in casa dell'Inter: "Non faccio drammi per una partita, abbiamo preso i primi due gol in uscita, in possesso e in questa categoria ti puniscono. Il percorso del Lecce è in salita, è un percorso dove dobbiamo fare 40 punti e possiamo farli dovunque. Quando perdi una partita devi metterla da parte così come quando vinceremo. Il passivo è immeritato ma è l'inizio di un percorso: sappiamo quanta fatica dovremo fare, non cambia molto oggi, c'è solo una gara in meno".