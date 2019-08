Lecce, Liverani: "Poche differenze domani tra noi e la Salernitana"

Fonte: uslecce.it

L'allenatore del Lecce, Fabio Liverani, ha presentato così la gara casalinga di Coppa Italia in programma domani contro la Salernitana: “Domani è il primo impegno ufficiale della stagione e per questo motivo c’è della curiosità per vedere da che punto ripartiamo, anche se in Coppa Italia hai delle difficoltà a capire quello che sarà. Nella gara di domani, specialmente ad agosto, non ci saranno grosse differenze tra noi e la Salernitana. Saranno sicuramente fuori Meccariello, Fiamozzi, Mancosu, Benzar e Shakhov. Per noi sarà la prima gara vera e ci saranno diversi interrogativi, ma sono sicuro che quello che non mancherà a miei ragazzi sarà lo spirito e la voglia".