© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, analizza così a Radio Rai il pari interno contro il Sassuolo: "Non avremmo mai potuto sottovalutare il Sassuolo, è una delle realtà migliori in Italia. La squadra ha fatto una partita di cuore, personalità, tecnica e palleggio. Abbiamo pagato un po' gli ultimi minuti: in quattro giorni abbiamo preso due gol evitabilissimi. Per vincere manca un po' d'attenzione".

Sulla sostituzione di Babacar, ha precisato: "Non ci siamo capiti. Ieri non si è allenato perché venerdì ha preso una botta. Dopo un minuto ha avuto un altro problema, poi ha alzato il braccio e pensavo volesse uscire. C'è stato un disguido. Potevamo avere 14 punti, ma ci prendiamo comunque i quattro risultati utili di fila".