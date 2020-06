Lecce, Liverani preoccupato: "Alcuni hanno passato due mesi sul divano"

"Alcuni dei nostri hanno staccato mentalmente in questo lockdown, che è stato un grosso problema per noi. E anche fisicamente. Alcuni hanno passato due mesi sul divano, per paure legittime per carità, ma ora sono molto più preoccupato rispetto a due mesi fa. Leggendo la nostra panchina, capisci che i nostri problemi sono vastissimi". Così il tecnico del Lecce Fabio Liverani dopo il ko casalingo contro il Milan. A breve tutte le dichiarazioni integrali.