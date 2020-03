Lecce, Liverani: "Prima di ripartire tutti i calciatori dovranno fare il tampone"

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport ripartendo dalle decisioni da prendere in merito alla ripresa del campionato: "Io dico che prima di tornare in campo, tutte le squadre di dovranno sottoporre al tampone. Dobbiamo avere la certezza che l'intera Serie A sia libera dal virus. Per tutelare la salute e non fermarsi più". Poi sull'eventuale taglio degli stipendi: "Ciascuno di noi deve fare la propria parte, quindi non mi spaventano i sacrifici economici. Attenzione però a tutelare i professionisti delle serie minori". Infine una battuta sulla salvezza e sul suo futuro: "I nuovi hanno dato tanto e io ci credo. Cosa farò? Io non penso alla mia carriera ma solo alla salvezza. Non ho altro in testa".