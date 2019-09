© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Liverani si prepara a mettere a lucido la nuova arma d'attacco e a puntare su Khouma El Babacar per uscire dal guado degli zero punti. Tuttosport oggi in edicola spiega che l'allenatore sente il bisogno di dare peso al suo attacco e con Lapadula avrà il compito di segnare già a ripartire dalla gara contro il Torino.