Fabio Liverani, allenatore del Lecce, è intervenuto al termine della seconda amichevole precampionato. Ecco le parole riportate dal sito ufficiale della società giallorossa: "Queste gare amichevoli servono per ritrovare un po' la confidenza con il campo. Abbiamo fatto un altro passettino in avanti nella preparazione. È importante mettere minutaggio e migliorare la conoscenza tra i ragazzi e per quello che chiedo a loro. È normale che in questo momento i carichi di lavoro si facciano sentire e che le gambe non girino come dovrebbero, però i ragazzi si impegnano e si è vista qualche buona giocata. Credo che da questa uscita si possano trarre delle buone indicazioni".