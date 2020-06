Lecce, Liverani: "Questo stop per noi è stato deleterio. Adesso il tempo stringe"

Fabio Liverani è intervenuto ai canali ufficiali del Lecce, commentando il brutto ko contro il Milan: "Dispiace perché abbiamo sofferto, abbiamo contrattaccato quando potevamo e abbiamo regalato due gol. Due gol brutti per attenzione e concentrazione. Questo è dovuto a uno stacco mentale dato da questi 70 giorni di stop e questo poi ti preclude la partita. Sullo 0-1 abbiamo avuto un'occasione clamorosa con Lapadula, l'avevamo poi riagganciata e poi subire un gol come quello del 1-2 ha messo la partita in discesa per gli avversari. L'episodio non ti ha aiutato ma ci sta, se c'è il VAR è giusto che il fuorigioco sia stato dato. È stata la mancanza di attenzione appena raggiunto il pari, l'adrenalina che ti manca dopo uno stop così lungo. Questo stop per noi è deleterio, avevamo raggiunto una forma ottimale con quasi tutta la rosa a disposizione e oggi ci siamo ritrovati con gente che anche per scelta non si è allenata per due mesi, ha avuto problemini e chi per un problema e chi per altro si è allenato poco. Adesso il tempo stringe e dobbiamo recuperare i giocatori velocemente".