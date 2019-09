© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel post partita Fabio Liverani è intervenuto ai microfoni di Radio Rai per un commento alla prestazione del suo Lecce che è uscito sconfitto dalla sfida tra neopromosse con il Verona:

"Sapevamo che questa partita si sarebbe giocata sui duelli individuali, li abbiamo persi a livello tecnico, fisico e mentale, e se si perdono i duelli in questa categoria è difficile vincere la partita. Ci aspetta un campionato di grandissima sofferenza. Credo che oggi la partita non l'abbia persa il tipo di giocatore ma la mentalità diversa. Probabilmente qualche complimento di troppo ha fatto pensare che oggi bastasse il minimo indispensabile.

Se non capiamo al volo che dobbiamo cambiare il "microchip" rispetto a come si giocava l'anno scorso, che bisogna fare qualcosa di diverso nella testa prima che nelle gambe, diventerà difficile. Sappiamo che ci sarà da soffrire per tutte le prossime 36 partite, che sarà un'impresa, ma questo non ci deve portare a cercare un colpevole individuale.

Questo è un gruppo che si sa non potrà competere facilmente in questa categoria, e dovremo lottare per prendere punti dovunque. L'atteggiamento di oggi è stato quello di una squadra non ben indirizzata sul binario della salvezza".