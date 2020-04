Lecce, Liverani: "Senza Cosmi non sarei arrivato in A. Spero di tornare alla normalità"

vedi letture

Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Il primo periodo di isolamento guardavo tanti video e studiavo, poi ho un po' perso l'entusiasmo. Questo è il periodo più critico, spero davvero si sia alla fine del tunnel".

Perché avete trovato così tante difficoltà in casa?

"Non credo ci sia una ricetta per casa o fuori. Abbiamo anche incontrato squadre forti all'inizio e gli scontri diretti li abbiamo giocati essendo rimaneggiati".

Quel è la caratteristica che non può mai mancare?

"La squadra deve sempre essere organizzata, a prescindere dai giocatori. I centrocampisti sono quelli che vivono più per gli altri e pensano per gli altri.

Che aspettative ha in Petriccione?

"È cresciuto tantissimo, anche se nell'ultimo periodo è sparito un po'. Ha qualità ed è intelligente, credo che possa avere mercato".

Ha senso studiare Pirlo per un centrocampista o era di un'altra categoria?

"Dai giocatori forti si può rubare qualcosa. Ognuno di noi può migliorare guardando i più bravi. Soprattutto sui movimenti si può sempre imparare qualcosa in più".

Cosa ha rappresentato Cosmi per lei?

"Se non fosse arrivato a Perugia non avrei giocato in Serie A. Gli devo tanto per la possibilità che mi ha dato".

C'è mai stata la possibilità di andare alla Juve o al Milan?

"Con la Juventus sì, nell'anno in cui doveva esserci lo scambio con O'Neill. Poi l'anno che andai via dalla Lazio scelsi la Fiorentina ma ci provò anche la Roma"