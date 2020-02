© foto di Federico De Luca

Il mercato del Lecce, almeno in uscita, potrebbe non essere finito. Ne ha parlato oggi l'allenatore salentino Fabio Liverani in conferenza stampa: "Su Imbula non rispondo, è un giocatore sul mercato anche se è un patrimonio della società. Lo spazio non è tantissimo, vedremo anche se il centrocampo è il reparto più pieno".